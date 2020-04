Nu s-a mai intamplat NICIODATA asa ceva in Romania! Oamenii nu mai au voie sa treaca nici macar cu MASINA prin fata spitalului pentru a nu se infecta cu coroanvirus! Anunt de ultima ora

Situatie dramatica dupa ce focarul a scapat de sub orice forma de control din partea autoritatilor.

La Suceava, a intrat in vigoare in aceasta dimineata o directiva a autoritatilor locale care prevede ca niciun pieton nu mai poate trece prin fata spitalului judetean! Unitatea medicala e contaminata cu coronavirus. Aproape 25% dintre cazurile existente la nivel national provin din judetul Suceava, care are si cei mai multi morti.

"A fost un focar scapat de sub control", a declarat despre situatia de la Suceava Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.

Conducerea spitalului a fost militarizata. Pentru a sprijini eforturile medicilor, Primaria a decis ca accesul in zona spitalului sa fie restrictionat din aceasta dimineata. Pot trece prin fata SJU doar medici, lucratori de utlitate publica, angajati care lucraeza in zona si locuitorii blocurilor din vecinatatea spitalului.

Desi se afla pe bulevardul de la intrarea in oras, Spitalul nu va mai putea fi vazut nici din masina! Circulatia a fost limitata inclusiv pentru soferi la categoriile amintite anterior.

Practic, in acest moment zona Spitajului Judetean Suceava este cel mai contagios loc din Romania. Numai printre cadrele medicale ale unitatii au fost depistate peste 300 de cazuri de COVID-19. Pana astazi, 43 de persoane din judetul Suceava si-au pierdut viata din cauza coronavirusului.