Omul care-l poate scoate din poarta pe Arlauskis e in lotul CFR-ului la o zi dupa transfer ! Petrescu a insistat sa-l aduca

CFR Cluj il are pe banca pe omul adus sa creeze concurenta pentru Arlauskis.

Vatca si Fernandez au plecat in aceasta iarna de la CFR. In locul lor, au venit polonezul Sandomierski si pustiul Ionut Rus, adus dupa 6 luni de imprumut in B, la Turris.

Sandomierski a semnat cu CFR Cluj un contract valabil pe un an si jumatate cu optiune de prelungire pe inca un sezon. Polonezul a prins lotul pentru derby-ul cu FCSB.



De-a lungul carierei, portarul a mai jucat pentru Lech Poznan, Ruch, Genk, Blackburn, Dinamo Zagreb, Zawiska si Cracovia. Sandomierski a bifat si 3 selectii in nationala Poloniei.

Grzegorz Sandomierski a jucat 6 meciuri in acest sezon la Jagellonia si a incasat 10 goluri. 200 000 de euro este cota acestuita, conform transfermarkt.