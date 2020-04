BREAKING NEWS: Au gasit medicamentul care DISTRUGE coronavirusul in 48 de ore! Descoperirea care ar putea salva milioane de oameni

Oamenii de stiinta fac progrese majore in lupta cu COVID-19!

Cercetatori din Israel, Australia, America, Germania sau China au anuntat ca sunt aproape de gasirea unui vaccin impotriva bolii. Si tratamentele dezvoltate de medici sunt tot mai eficiente.

Australienii sustin ca Ivermectin, un medicament folosit contra Febrei Dengue sau a virusului Zika reuseste sa anihileze coronavirusul in doar 48 de ore!

In testele facute de Biomedicine Discovery Institute (BDI) de la Universitatea din Monash (Melbourne), antiparazitarul Ivermectin, disponibil in toata lumea si validat de Agentia Americana a Medicamentelor (FDA), si-a dovedit eficienta impotriva coronavirusului.

"Am descoperit ca inclusiv o singura administrare poate elimina tot ARN-ul viral in 48 de ore si, in plus, am observat o reducere seminficativa in 24 de ore", au explicat cercetatorii australieni, citati de Europa PRess.

"Acum trebuie sa determinam daca doza maxima care poate fi administrata unui om este eficienta, acesta e urmatorul pas pe care-l vom face", au adaugat oamenii de stiinta.